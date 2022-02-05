Норвежцы возглавили медальный зачет Олимпиады, белорусы пока без наград

5 февраля, Пекин /Корр. БЕЛТА/. Первые шесть комплектов наград разыграли сегодня участники XXIV зимних Олимпийских игр в Пекине. Впереди норвежцы, белорусы пока без наград, сообщает корреспондент БЕЛТА.
В смешанной эстафете команда белорусских биатлонистов, за которую выступали Динара Алимбекова, Анна Сола, Никита Лобастов и Антон Смольский, поначалу была в числе претендентов на призовые места, но в итоге оказалась лишь на 6-й позиции. Белорусская конькобежка Марина Зуева не смогла составить конкуренцию лидерам на дистанции 3000 м, показав 16-й результат.
Лидерство в медальном зачете захватили спортсмены Норвегии, в активе которых два золота Олимпиады. По одному разу на высшую ступень олимпийского пьедестала поднимались атлеты Нидерландов, Швеции, Словении и Китая.
Всего сегодня было разыграно 6 комплектов наград:
Биатлон. Смешанная эстафета
1. Норвегия
2. Франция
3. Россия
Конькобежный спорт. Женщины. 3000 м
1. Ирен Схаутен (Нидерланды)
2. Франческа Лоллобриджида (Италия)
3. Изабелль Вайдеманн (Канада)
Лыжные гонки. Женщины. Скиатлон
1. Тереза Йохауг (Норвегия)
2. Наталья Непряева (Россия)
3. Тереза Штадлобер (Австрия)
Прыжки на лыжах с трамплина. Женщины. Средний трамплин
1. Урша Богатай (Словения)
2. Катарина Альтхаус (Германия)
3. Ника Крижнар (Словения)
Фристайл. Мужчины. Могул
1. Вальтер Валльберг (Швеция)
2. Микаэль Кингсбери (Канада)
3. Икума Хоришима (Япония)
Шорт-трек. Смешанная эстафета
1. Китай
2. Италия
3. Венгрия.-0-