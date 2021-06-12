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12 июня 2021, 09:14

Новак Джокович вышел в финал "Ролан Гаррос"

Фото Reuters
Фото Reuters

12 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Лидер мирового рейтинга сербский теннисист Новак Джокович вышел в финал мужского одиночного разряда открытого чемпионата Франции, сообщает корреспондент БЕЛТА.

Во втором полуфинале Новак Джокович переиграл третью ракетку планеты испанца Рафаэля Надаля - 3:6, 6:3, 7:6 (7:4), 6:2. В прошлом году в финале "Ролан Гаррос" испанец выиграл у серба в трех партиях - 6:0, 6:2, 7:5. Для Рафаэля Надаля этот титул стал 13-м на "Ролан Гаррос", в активе Новака Джоковича пока всего одна победа в Париже: в финале 2016 года он победил британца Энди Маррея. Еще в четырех финалах он терпел поражения.

Завтра в решающем поединке 120-го чемпионата Франции соперником Новака Джоковича будет грек Стефанос Циципас (5), который одолел в первом полуфинальном поединке представителя Германии Александра Зверева (6) - 6:3, 6:3, 4:6, 4:6, 6:3.

Сегодня в финальном матче женского одиночного разряда чешка Барбора Крейчикова (33) встретится с российской теннисисткой Анастасией Павлюченковой (32). В полуфинале чешка одолела в трехсетовом поединке греческую теннисистку Марию Саккари (18) - 7:5, 4:6, 9:7. Анастасия Павлюченкова переиграла в двух партиях словенку Тамару Зиданшек (85) - 7:5, 6:3. Ранее на этом турнире россиянка выбила из борьбы двух белорусок - Арину Соболенко (4) и Викторию Азаренко (16). Обе финалистки впервые добрались до решающего поединка одиночного разряда "Ролан Гаррос". В прошлом году этот турнир впервые выиграла польская теннисистка Ига Свентек, победившая в финале представительницу США Софию Кенин - 6:4, 6:1.

В этом году призовой фонд "Ролан Гаррос" одиночных разрядов у мужчин и женщин составит по 34,3 млн евро. Победители заработают по 1,4 млн евро.-0-

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