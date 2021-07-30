Новозеландские гребцы завоевали золотые медали Олимпиады в гонках восьмерок

Новости темы "Олимпиада в Токио"
30 июля, /Корр. БЕЛТА/. Новозеландские гребцы завоевали золото Игр в гонках восьмерок с рулевыми, сообщает корреспондент БЕЛТА.
Олимпийские чемпионы преодолели дистанцию 2 км за 5 мин. 24,64 сек. Второе место на счету немецкого экипажа, который лидировал значительную часть гонки, однако ближе к финишу пропустил вперед соперников. Европейская дружина пришла к финишу со временем 5 мин. 25,50 сек. Замкнули тройку лидеров британцы - 5 мин. 25,73 сек.
Олимпиада в Токио должна была пройти с 24 июля по 9 августа 2020 года. Из-за пандемии соревнования были перенесены на год и стартовали 23 июля 2021 года. Беларусь на Олимпиаде представляют 108 спортсменов, которые выступают в 20 видах спорта.-0-