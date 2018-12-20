Новый капотник МАЗ пройдет испытания на соревнованиях в России и Казахстане

20 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Новый капотный грузовик от Минского автомобильного завода будет участвовать в соревнованиях в России и Казахстане, где пройдет испытания на прочность. Об этом сегодня на презентации спорткара журналистам рассказал руководитель команды "МАЗ-СПОРТавто" Сергей Вязович, передает корреспондент БЕЛТА.

Руководитель команды "МАЗ-СПОРТавто" Сергей Вязович

Лидер белорусской команды отметил, что в ралли-рейде "Дакар-2019", который пройдет 6-17 января в Перу, капотный грузовик участвовать не будет.

"Пока грузовик тестировался только на территории завода. Правда, в 2019 году спорткар будет принимать участие в стартах вместе с командой. Ближайшие соревнования, на которых можно будет увидеть белорусский спорткар, пройдут на территории России и Казахстана. Планируется, что уже на "Дакаре-2020" мы будем выступать на нем", - сказал Сергей Вязович.

Заместитель генерального директора — коммерческий директор Геннадий Скитов

Заместитель руководителя команды "МАЗ-СПОРТавто" Григорий Пацкевич

В грузовике применены многие технические решения. Например, используется коробка автомат, изменена платформа спорткара, положение колес, топливного бака, что позволило довести развесовку до соотношения 50/50. К тому же грузовик стал легче своего предшественника на триста килограммов. По словам Сергея Вязовича, это позволяет легче управлять автомобилем.

На "Дакаре-2019" в Перу белорусскую команду представят три экипажа команды "МАЗ-СПОРТавто".-0-

Начальник отдела руководитель команды "МАЗ-СПОРТавто" Дмитрий Вихренко

Фото Геннадия Жинкова