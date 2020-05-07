Новый розыгрыш футбольного Кубка Беларуси начнется 16 мая

7 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. В минском Доме футбола прошла жеребьевка первого отборочного раунда Кубка Беларуси сезона-2020/2021, сообщает корреспондент БЕЛТА.
В стартовых поединках, которые состоятся 16 мая, сыграют обладатели кубков областей прошлого сезона, а также команды из 2-й лиги национального чемпионата:
"Новая Припять" (Ольшаны) - "Днепр" (Рогачев), "Полоцк-2019" - "Молодечно-2018", "Монтажник" (Мозырь) - "Стэнслес" (Пинск), "Спарта" (Волковыск) - "Барановичи", "Строитель" (Копыль) - "Ивацевичи", "Спартак" (Шклов) - "Виктория" (Марьина Горка), "Альфа" (Минск) - "Осиповичи", БГУ (Минск) - "Жлобин", "Чайка" (Зельва) - "СМИ-автотранс" (Смолевичи).
Жеребьевка 2-го отборочного раунда Кубка Беларуси пройдет 18 мая.
В розыгрыше нынешнего сезона осталось провести главный поединок - 24 мая на поле минского стадиона "Динамо" за Кубок страны поспорят борисовский БАТЭ и брестское "Динамо". Оба нынешних финалиста по 3 раза владели этим трофеем: борисовчане выигрывали в 2006, 2010 и 2015 годах, брестчане - в 2007, 2017 и 2018 годах.-0-