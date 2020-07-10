Новый сезон пляжного футбола планируется открыть в августе

10 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Руководство Всемирной организации пляжного футбола представило предварительный календарь сезона 2020 года. Первым турниром в Старом Свете станет промофинал Евролиги, который должен начаться 19 августа в Молдове, сообщает корреспондент БЕЛТА.

В этих соревнованиях примут участие 16 сборных из дивизиона В, которые будут разделены на четыре группы. Победители станут обладателями четырех путевок в элитный дивизион Евролиги-2021.

Суперфинал Евролиги-2020 запланирован на 1-6 сентября в португальском Фигейра-да-Фош с участием всех 12 сборных дивизиона А, в числе которых и Беларусь. Команды будут распределены на три группы по четыре сборные. В четвертьфинал выйдут по две лучшие дружины каждой из групп, а также две лучшие сборные из занявших третьи места. По итогам нынешнего краткосрочного сезона ни одна из команд дивизиона А не вылетит в дивизион В. Таким образом, элитный дивизион Евролиги в 2021 году будет расширен до 16 национальных сборных. Сборная Беларуси в последние годы уверенно входит в число лучших на континенте - последние два года белорусы занимали 5-е место в Евролиге.

Нынешний сезон продолжится 8 сентября в португальском Назаре, где пройдет очередной розыгрыш Кубка европейских чемпионов, причем в этом сезоне не будет предварительного турнира (Кубка вызова). Розыгрыш Межконтинентального кубка 2020 года запланирован на ноябрь в Дубае. Клубный чемпионат мира (Мундиалито) должен состояться в начале 2021 года в Москве.

Также решено, что World Winners Cup переносится на апрель 2021 года. Финальный турнир розыгрыша Кубка мира в Москве перенесен на 19-29 августа 2021 года. При этом все квалификационные турниры должны завершиться до 13 июня 2021 года.-0-