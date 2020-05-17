Обладатель золота определится на женском гандбольном чемпионате Беларуси

17 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. На женском гандбольном чемпионате Беларуси сегодня состоится решающий поединок за золотые медали, сообщает корреспондент БЕЛТА.

В 17.00 на паркете гомельского Дворца игровых видов спорта действующие чемпионки страны гандболистки "Гомеля" примут гостей из БНТУ-БелАЗа. В минувшую среду в Минске гомельчанки уступили со счетом 30:31. Тем не менее для завоевания своего четвертого золота национального первенства гандболисткам "Гомеля" достаточно сегодня сыграть вничью, а их соперницам, чтобы в 24-й раз стать чемпионками, нужна только победа.

Обладательницами бронзовых наград стали гандболистки "Городничанки" из Гродно, спортсменки "Берестья" из Бреста замкнули квартет сильнейших.

В бомбардирской гонке перед последним матчем лидирует Регина Кудрявцева (БНТУ-БелАЗ), на счету которой 176 мячей.

Как сообщалось, ранее исполком Белорусской федерации гандбола решил досрочно завершить мужской чемпионат страны. Это связано с пандемией коронавируса и рекомендациями Европейской федерации гандбола. Чемпионом Беларуси в 12-й раз стал Брестский гандбольный клуб имени Мешкова, серебро у минского СКА, бронза досталась могилевскому клубу "Машека". Итоговое положение: БГК - 48 очков, СКА - 44, "Машека" - 23, БГУФК-СКА - 17, "Кронон" - 14, "Гомель" - 10.

Лучшим снайпером стал Максим Несвадьба ("Кронон"), забросивший 174 мяча.

Также было принято решение перенести "Финалы четырех" розыгрыша Кубка Беларуси среди мужских и женских команд на начало сезона - 2020/2021.-0-