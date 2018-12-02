Обладатели серебра и бронзы определятся на футбольном чемпионате Беларуси

2 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. На 28-м футбольном чемпионате Беларуси среди команд высшей лиги сегодня состоятся матчи последнего, 30-го тура. После них станут известны обладатели серебряных и бронзовых наград, а также второй неудачник сезона, сообщает корреспондент БЕЛТА.

Главный претендент на второе место солигорский "Шахтер" примет на своем поле футболистов "Минска". Минское "Динамо", пока идущее третьим, сыграет с земляками из "Торпедо", а еще один претендент на место в призовой тройке "Витебск" на выезде встретится с "Гомелем".

Борисовский БАТЭ, который уже давно обеспечил себе 15-й чемпионский титул, сыграет в Жодино против местного "Торпедо-БелАЗа". Положение в лидирующей группе перед сегодняшними поединками таково: БАТЭ - 72 очка, "Шахтер" - 61, "Динамо" (Минск) - 60, "Витебск" - 59.

В борьбе за право остаться в высшей лиге национального первенства на поле столичного СОК "Олимпийский" встретятся два дебютанта элитного дивизиона - минский "Луч" и "Смолевичи". Победитель их противостояния сохранит за собой место в числе 16 лучших клубов Беларуси, проигравший вернется в первую лигу. Первым элиту покинул могилевский "Днепр", который сегодня сыграет в гостях у "Ислочи". Положение внизу турнирной таблицы: "Смолевичи" и "Луч" - по 23 очка, "Днепр" - 16. На смену двум неудачникам придут две лучшие команды 1-й лиги - мозырская "Славия" и минский "Энергетик-БГУ".

Сегодня состоятся еще два матча заключительного тура: "Неман" (Гродно) - "Динамо" (Брест), "Городея" - "Слуцк". Результаты этих встреч не имеют принципиального турнирного значения.

Все поединки начнутся одновременно - в 14.00.-0-