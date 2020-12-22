Общий бюджет Игр в Токио увеличился до $15,8 млрд

22 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Общий бюджет Олимпийских и Паралимпийских игр в Токио из-за переноса стартов на год увеличился до $15,8 млрд, согласно данным руководителя оргкомитета главных стартов четырехлетия Йосиро Мори, сообщили БЕЛТА в НОК Беларуси.

Из-за пандемии коронавируса и изменения сроков соревнований расходы выросли примерно на $2,85 млрд. Большая часть суммы необходима для покрытия расходов, связанных с благоустройством спортивных объектов и обслуживанием Олимпийской деревни. Около $931 млн будут выделены на меры по предотвращению распространения коронавирусной инфекции.

Оргкомитет "Токио-2020" покроет около $6,97 млрд из общей суммы, власти города - $6,787 млрд, оставшуюся сумму выплатит правительство Японии. Международный олимпийский комитет дополнительно выплатит около $193 млн за перенос соревнований по спортивной ходьбе из Токио в Саппоро из-за опасений по поводу сильной жары в столице Японии.

Игры XXXII Олимпиады в Токио пройдут с 23 июля по 8 августа 2021 года, Паралимпийские - с 24 августа по 5 сентября.-0-