Одна из лидеров сборной Беларуси по волейболу Анна Климец перешла в московское "Динамо"

2 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Одна из лидеров женской сборной Беларуси по волейболу блокирующая Анна Климец пополнила ряды московского "Динамо", сообщает со ссылкой на официальный сайт "бело-синих" корреспондент БЕЛТА.

Белоруска стала одним из четырех новичков московской дружины наряду с Марией Бибиной, Софьей Кузнецовой и Наталией Перейра.

Напомним, в ноябре минувшего сезона Анна Климец, выступавшая за "Уралочку-НТМК" из Екатеринбурга, во время встречи с саратовским "Протоном" получила серьезную травму и выбыла из строя до конца розыгрыша суперлиги, матчи которой завершились досрочно из-за пандемии COVID-19.

Анна Климец защищала цвета "Уралочки-НТМК" с 2015 года, за это время стала серебряным и многократным бронзовым призером чемпионатов России.

Московское "Динамо" после возрождения в 2004 году неизменно является одним из лидеров российской суперлиги среди женских команд. Клуб семь раз побеждал в чемпионате России, четырежды брал верх в розыгрыше Кубка России, по два раза выигрывал Суперкубок России и серебро Лиги чемпионов.-0-