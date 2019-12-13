Около 1 тыс. легкоатлетов из трех стран соберут соревнования "Снежная рысь" в Гомеле

13 декабря, Гомель /Корр. БЕЛТА/. Около 1 тыс. спортсменов из трех стран соберут легкоатлетические соревнования спортивного фестиваля "Снежная рысь" в Гомеле, сообщили корреспонденту БЕЛТА в оргкомитете.

Состязания пройдут 14-15 декабря во Дворце легкой атлетики областного центра. Участие в них примут спортсмены из Беларуси, Литвы и России. Юниоры и юниорки, юноши и девушки 2001-2002, 2003-2004, 2005-2006 годов рождения разыграют комплекты наград в своих возрастных категориях.

В программе соревнований - прыжки в длину и высоту, толкание ядра, беговые виды, спортивная ходьба. Будут определены лидеры в традиционных легкоатлетических дисциплинах в командном и личном зачетах.

Для гостей запланирована культурная программа. Традиционно яркой и запоминающейся станет церемония открытия соревнований.

Победители и призеры получат медали, дипломы и ценные призы с силуэтом рыси - символом Гомеля.

Организаторами мероприятия выступают областная организация ОО "Белорусская федерация легкой атлетики", областной центр олимпийского резерва по легкой атлетике, областной и городской исполнительные комитеты.-0-