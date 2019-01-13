Около 100 спортсменов соберет международный турнир по единоборствам в Гомеле

13 января, Гомель /Корр. БЕЛТА/. Международный турнир по смешанным единоборствам ОСЕ "Дело отважных" соберет сегодня в Гомеле около 100 спортсменов из Беларуси и России, сообщили корреспонденту БЕЛТА в Гомельском областном управлении МЧС.

Состязание пройдет впервые и посвящено 20-летию со дня образования МЧС Беларуси. Основной площадкой турнира станет Гомельский областной центр олимпийского резерва единоборств.

Будут представлены команды областных управлений МЧС Беларуси, университета гражданской защиты МЧС. Спортсменов заявили клубы "Воин", "Сатори", "Гладиатор", "Легион" из Гомеля, речицкий военно-спортивный центр "Скиф". Также мастерство продемонстрируют бойцы смешанных единоборств из российских Курска и Калуги.

Самым юным участникам - 9 лет, верхний возрастной порог не обозначен. Среди них есть титулованные спортсмены - призеры и победители чемпионатов Беларуси, России, Европы, других состязаний международного уровня.

"Формат турнира предусматривает по несколько поединков в каждой категории, во время которых встретятся спортсмены примерно равного возраста и мастерства", - рассказал главный судья турнира, судья национальной категории, инструктор центра подготовки личного состава УВД Гомельского облисполкома Леонид Кривошей.

Среди целей состязания - пропаганда занятий физической культурой и спортом, здорового образа жизни, патриотическое воспитание молодежи, повышение спортивного мастерства, создание атмосферы спортивного праздника. Для новичков он станет высоким стартом, для более опытных участников - упрочением позиций и получением опыта.

По задумке организаторов, ни один участник не останется без награды. По итогам спаррингов каждый спортсмен будет удостоен медали разной степени. Также участники получат майки с символикой турнира, предусмотрен ряд специальных призов от спонсоров и партнеров состязания.

Организаторами турнира выступают Гомельское областное управление МЧС, спортивный клуб смешанных единоборств "Легион", управление спорта и туризма Гомельского облисполкома, общероссийская организация по развитию смешанных единоборств "ОСЕ".-0-