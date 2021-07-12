Около 2 тыс. спортсменов выступят в Играх стран СНГ в Казани

11 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Около 2 тыс. спортсменов примут участие в первых Играх стран СНГ в Казани. Об этом на совещании по подготовке к соревнованиям заявил министр спорта РФ Олег Матыцин, сообщает ТАСС.

"До старта первых Игр стран СНГ осталось менее двух месяцев. Подготовка к ним ведется в динамичном режиме. Всего в Казани мы ожидаем около двух тысяч участников из десяти стран СНГ. Мы приняли решение о закрытии расходов прибывающих делегаций за счет организаторов", - сказал Олег Матыцин.

Игры стран СНГ пройдут в Казани с 4 по 11 сентября. Первоначально соревнования должны были пройти в Казани с 20 по 27 августа 2020 года, затем из-за пандемии коронавируса были перенесены на сентябрь того же года и впоследствии на 2021 год. В соревнованиях выступят спортсмены в возрасте от 14 до 23 лет. -0-