Около 500 спортсменов соберут соревнования по каратэ Gomel Open 2020

27 октября, Гомель /Корр. БЕЛТА/. ХII Международные соревнования по каратэ Gomel Open Cup 2020 пройдут в Гомеле 30-31 октября, сообщил корреспонденту БЕЛТА председатель президиума молодежного общественного объединения "Гомельская областная федерация каратэ" Кирилл Головня.

Местом состязаний станет областной центр олимпийского резерва по легкой атлетике. "По предварительной информации, за победу поспорят спортсмены из всех регионов Беларуси. Ожидается, что участие примут около 500 человек, которые представят более тридцати команд. В этом году из-за пандемии впервые поединки пройдут без иностранных спортсменов", - рассказал Кирилл Головня.

В программе - командные и индивидуальные выступления: ката (исполнение формальных комплексов упражнений) и кумитэ (поединки).

Каратисты в возрасте от 6 до 17 лет и от 18 лет и старше разыграют 51 комплект медалей в индивидуальных категориях. В каждой предусмотрено первое, второе и два третьих места.

"Соревнования пройдут по правилам каратэ WKF (Всемирная федерация каратэ). Данные правила являются универсальными для представителей различных школ каратэ-до", - уточнил собеседник.

Из-за эпидемиологической ситуации организаторы состязаний принимают дополнительные меры безопасности: масочный режим для тренеров, представителей, родителей, персонала, спортивных судей, социальное дистанцирование, пропускной режим в зону соревнований и т.д.

Организаторами спортивного мероприятия выступают отдел спорта и туризма Гомельского горисполкома, Белорусская федерация каратэ, МОО "Гомельская областная федерация каратэ". Официальный партнер - Президентский спортивный клуб. Соревнования нацелены на повышение спортивного мастерства участников, тренеров, судей, популяризацию здорового образа жизни, привлечение детей и подростков к занятиям спортом и др.-0-