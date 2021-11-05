Около 500 спортсменов соберут соревнования по каратэ Gomel Open Cup

5 ноября, Гомель /Корр. БЕЛТА/. ХIII Международные соревнования по каратэ Gomel Open Cup 2021 пройдут 5-6 ноября, сообщил корреспонденту БЕЛТА председатель президиума молодежного общественного объединения "Гомельская областная федерация каратэ" Кирилл Головня.

Местом состязаний станет областной центр олимпийского резерва по легкой атлетике.

Соревнования среди юношей, девушек, кадетов, юниоров и взрослых проходят по правилам WKF (Всемирной федерации каратэ). За награды поспорят каратисты в возрасте от 6 до 17 лет и взрослые от 18 лет и старше. По словам организаторов, общее количество участников - около 500 человек, которые представят более 30 команд. Ожидается участие представителей всех регионов Беларуси, а также спортсменов из Индии, Молдовы, России, Украины.

В программе - выступления в индивидуальных и командных категориях: ката (исполнение формальных комплексов упражнений) и кумитэ (поединки).

Всего предстоит разыграть 51 комплект медалей в индивидуальных категориях и 8 комплектов в командных категориях ката.

"Gomel Open Cup проводится уже тринадцатый раз. Уровень организации соревнований получил высокую оценку как участников, так и представителей учреждений и органов власти и управления", - уточнил Кирилл Головня.

Из-за эпидемиологической ситуации во время соревнований будут приняты допмеры безопасности: масочный режим для тренеров, представителей, родителей, персонала, спортивных судей, а также социальное дистанцирование, пропускной режим.

Организаторы соревнований - отдел спорта и туризма Гомельского горисполкома, Белорусская федерация каратэ, Гомельская областная федерация каратэ, официальным партнером выступает Президентский спортивный клуб.-0-