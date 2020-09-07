Ольга Федорович и Захар Шибаков выиграли чемпионат Беларуси по шашкам

7 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Определились победители чемпионата Беларуси по 100-клеточным шашкам, который завершился сегодня, сообщает корреспондент БЕЛТА.

У мужчин лучшим стал Захар Шибаков. Второе место занял Сергей Носевич. Замкнул тройку лидеров Алексей Куница.

Среди девушек сильнейшей признана Ольга Федорович. Серебряная награда досталась Виктории Николаевой. Дарья Федорович заняла третью позицию итогового протокола.

В Белорусской федерации шашек отметили, что данный турнир стал одним из первых, где спортсмены смогли сойтись за шашечной доской лицом к лицу. До этого соревнования из-за пандемии коронавируса проводились онлайн.-0-