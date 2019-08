Спорт Ольга Говорцова не сумела пробиться в основную сетку на US Open, уступив во 2-м раунде квалификации Фото организаторов турнира 21 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Белоруска Ольга Говорцова (185-й номер мирового рейтинга) не смогла пробиться в основную сетку открытого чемпионата США по теннису, сообщает корреспондент БЕЛТА. Сегодня в поединке второго круга квалификации белоруска уступила китайской теннисистке Ван Синю (167) - 2:6, 2:6. На старте квалификации US Open Ольга Говорцова победила француженку Джессику Понше (199) - 6:2, 2:6, 6:2. В мужском турнире два белоруса успешно преодолели первый из трех квалификационных барьеров. Теперь во втором раунде Илья Ивашко (143) сыграет с бельгийцем Рубеном Бемельмансом (181), а соперником Егора Герасимова (129) будет американец Митчелл Крюгер (174).-0-

Array ( [code] => 1064 [message] => You have an error in your SQL syntax; check the manual that corresponds to your MariaDB server version for the right syntax to use near '3 3LIMIT 0,6' at line 1 [query] => SELECT *, id AS ARRAY_KEY FROM cms_news as n WHERE n.node_id = 28 AND dateCreated<=UNIX_TIMESTAMP() AND active='1'3 3LIMIT 0,6 [context] => /var/www/beltand/public_html/system/models/user_news.class.php line 817 )

SQL Error: You have an error in your SQL syntax; check the manual that corresponds to your MariaDB server version for the right syntax to use near '3 3LIMIT 0,6' at line 1 at /var/www/beltand/public_html/system/models/user_news.class.php line 817