Олимпиаду в Токио придется отменить, если к 2021 году не будет побежден коронавирус

28 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Летние Олимпийские игры в Токио, которые уже перенесены на год, придется отменить, если к лету 2021 года не удастся справиться с пандемией коронавируса. Об этом глава оргкомитета "Токио-2020" Ёсиро Мори заявил в интервью японскому еженедельнику Nikkan Sports.

В ответ на вопрос журналиста, получится ли перенести Игры еще на один год вперед, если ситуация с коронавирусом по-прежнему будет тяжелой, глава оргкомитета ответил отрицательно. Он сказал, что в таком случае Олимпиада будет вовсе отменена.-0-