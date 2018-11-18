Олимпийская чемпионка Надежда Скардино заняла второе место в беге на 10 км в Вероне

18 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Олимпийская чемпионка Пхенчхана по биатлону в эстафете Надежда Скардино заняла второе место в беге на 10 км во время марафона в Вероне (Италия), сообщает корреспондент БЕЛТА.

Как отметила белорусская биатлонистка, принять участие в забеге ее пригласили друзья. "Кто-то пробежал 10 км, а кто-то, как команда по триатлону и Ольга Хижинкова, - 42 км и улучшила свой личный рекорд. Ольга меня вдохновила и думаю, что в будущем нужно покорить эту длинную дистанцию", - отметила Надежда Скардино.

Белорусских бегунов в Вероне поддержал Чрезвычайный и Полномочный Посол Беларуси в Италии и на Мальте Александр Гурьянов.-0-