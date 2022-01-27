Олимпийские деревни в Пекине официально открыты

27 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Пекине состоялось официальное открытие Олимпийских деревень - объекты принимают спортсменов, членов делегаций и журналистов со всего мира, сообщает корреспондент БЕЛТА.

Соревнования Игр-2022 будут проходить сразу в трех кластерах: в Пекине, уезде Яньцин и городе Чжанцзякоу. В каждом из них построена деревня для размещения делегаций, в сумме они смогут принять около 5,5 тыс. спортсменов и членов национальных команд.

Три деревни частично приступили к работе и начали принимать первые делегации 23 января. В первый день туда заехали представители Китая, Австралии, Канады, США, Финляндии и других стран. Первая группа белорусской олимпийской делегации прилетела в Пекин сегодня - в ее состав вошли мужская биатлонная команда, шеф белорусской миссии Александр Гагиев, а также медицинская группа.

Зимние Олимпийские игры пройдут в Пекине с 4 по 20 февраля.-0-