Олимпийский челлендж от Анны Солы: советуйте крутые тренировки для белорусских спортсменов

30 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Белорусская биатлонистка Анна Сола в соцсетях рассказала, как проходят тренировки женской команды в китайском Чжанцзякоу, и пригласила болельщиков поучаствовать в челлендже, сообщает БЕЛТА.

"Мы в Пекине, и у нас прошла первая тренировка. Немножко побегали, сейчас будем растягиваться. Много времени посвящаем разминке, растяжке, прыжковым упражнениям, - рассказала Анна Сола. - По адаптации все хорошо. Ожидали, что будет холоднее и морознее. Пока я бы даже сказала, что жарко. Но это мы не на стадионе. Там, говорят, все мерзнут. Поэтому будем утепляться максимально".

Она попросила болельщиков предлагать хорошие упражнения, которые помогут белорусским спортсменам взбодриться, стать сильнее. "Присылайте видео того, как вы тренируетесь, какие-то упражнения для нас", - попросила она. Свои примеры можно присылать в Instagram Анне Соле @sola_hanna или на @olympicteamby.

До старта зимних Игр в Пекине пять дней. Уже 4 февраля на стадионе "Птичье гнездо" зажжется огонь Олимпиады. Белорусские атлеты сейчас активно осваиваются на объектах предстоящих Игр четырехлетия. Поддержать их можно участвуя в акции "Разам з камандай".-0-