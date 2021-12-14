Олимпийский чемпион по гребле на каноэ Дмитрий Довгаленок празднует юбилей

14 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Сегодня 50-летний юбилей отмечает чемпион Игр XXV Олимпиады в гребле на каноэ, вице-президент, начальник отдела по развитию олимпийского движения НОК Беларуси Дмитрий Довгаленок, сообщили БЕЛТА в пресс-службе организации.

С юбилеем именитого атлета поздравил президент Национального олимпийского комитета Республики Беларусь Виктор Лукашенко. Он отметил, что поклонники гребли на байдарках и каноэ с большим уважением относятся к его достижениям, помнят победные выступления на престижных международных соревнованиях и, конечно, гордятся им.

"Талант, трудолюбие и целеустремленность помогли вам занять достойное место в плеяде самых титулованных отечественных спортсменов. Отрадно, что вы продолжаете свою трудовую деятельность в качестве сотрудника Национального олимпийского комитета Республики Беларусь и передаете бесценный опыт работникам всей спортивной отрасли страны. Искренне желаю вам крепкого здоровья, успехов, благополучия, неугасаемой энергии и новых побед", - сказал президент НОК.-0-