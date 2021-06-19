Олимпийский чемпион Райан Краузер установил мировой рекорд в толкании ядра

19 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Американский легкоатлет Райан Краузер установил мировой рекорд в толкании ядра в ходе национального отборочного турнира на Олимпийские игры в Токио. Результат олимпийского чемпиона 2016 года в лучшей из попыток составил 23,37 м, сообщает ТАСС.

Предыдущее достижение принадлежало его соотечественнику Рэнди Барнсу (23,12 м) и было установлено в мае 1990 года.

Райану Краузеру 28 лет, помимо победы на Играх в Рио в его послужном списке серебро чемпионата мира - 2019 в Дохе. Отметим, что на Играх-2016 он переписал на себя олимпийский рекорд (22 м 52 см). Предыдущее достижение на главных стартах четырехлетия принадлежало немцу Ульфу Тиммерманну (22 м 47 см), выступавшему за команду ГДР, и было установлено в 1988 году в Сеуле.

В январе 2021 года уроженец Портленда побил мировой рекорд Рэнди Барнса в толкании ядра в помещении (22,82 м).

Олимпийские игры в Токио пройдут с 24 июля по 8 августа.-0-