Олимпийский факел Мохаммеда Али передан в дар МОК

22 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Бывший глава "Формулы-1" Берни Экклстоун передал в дар Международному олимпийскому комитету факел, которым Мохаммед Али зажег Олимпийский огонь на церемонии открытия летних Игр 1996 года в Атланте, сообщается на сайте МОК.

"Лично мне было очень приятно найти этот уникальный факел, и для него нет лучшего места, чем МОК", - сказал Берни Экклстоун.

"Этот факел является символом Олимпийских игр, - подчеркнул в свою очередь президент МОК Томас Бах. - Думаю, у всех причастных к олимпийскому движению остался образ Мохаммеда Али, когда он уже страдал от болезни Паркинсона, стоял там в эти очень трогательные моменты, гордо держа олимпийский факел и затем зажигая пламя. Я хотел бы от всего сердца поблагодарить господина Экклстоуна".

Мохаммед Али, чемпион Олимпиады 1960 года, на профессиональном ринге одержал 56 побед, потерпел пять поражений. Именитый боксер умер в 2016 году в возрасте 74 лет.-0-