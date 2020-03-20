Олимпийский огонь доставлен из Греции в Японию

20 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Олимпийский огонь благополучно доставлен из Греции в северо-восточную японскую префектуру Мияги. Церемонию встречи огня показало местное общественное телевидение в прямом эфире, сообщает ТАСС.

В церемонии приняли участие председатель оргкомитета "Токио-2020" Ёсиро Мори, председатель Национального олимпийского комитета Японии и глава Федерации дзюдо Японии Ясухиро Ямасита, трехкратный олимпийский чемпион по дзюдо Тадахиро Номура и трехкратная олимпийская чемпионка по вольной борьбе Саори Есида.

Изначально предполагалось, что прославленные спортсмены лично привезут священный, как его называют в Японии, огонь из Греции. Однако пандемия коронавируса внесла жесткие коррективы в церемонию передачи огня, которая прошла 19 марта на знаменитом афинском стадионе Панатинаикос при пустых трибунах. В Японии огонь должны были встречать учащиеся местных школ, однако в последний момент по медицинским соображениям от этой идеи отказались.

"Мы сделаем все возможное для того, чтобы провести Олимпийские игры в безопасных и надежных условиях", - подчеркнул Ёсиро Мори. После приветственных речей Ёсида и Номура вместе зажгли огонь в чаше, напоминающей цветок сакуры. Во время церемонии в небе над военной базой Мацусима пролетела японская пилотажная группа "Синий импульс", которая оставила в небе полосы, окрашенные в цвета олимпийских колец.

XXXII летние Олимпийские игры в Токио запланированы с 24 июля по 9 августа. Правительство страны, как и власти столицы, придерживается позиции, согласно которой коронавирус не помешает проведению соревнований.-0-