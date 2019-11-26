Определен состав сборной Беларуси по лыжным гонкам на этап Кубка мира в Финляндии

26 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Тренерский штаб сборной Беларуси по лыжным гонкам определил состав на первый в сезоне этап Кубка мира, который пройдет с 29 ноября по 1 декабря в Руке (Финляндия), сообщает корреспондент БЕЛТА.

В стартах женщин Беларусь представят Анастасия Кириллова и Полина Сероносова. В мужских гонках наставники сборной сделали ставку на Александра Воронова и Михаила Семенова.

Анастасия Кириллова выиграла два золота на первом в сезоне этапе Кубка Восточной Европы и серебро на турнире категории FIS в финском Саариселькя. Полина Сероносова стала обладательницей бронзы на лыжном турнире категории FIS "Хибинская гонка". Михаил Семенов на этом же турнире выиграл золото и бронзу. Александра Воронов стал обладателем серебра на турнире категории FIS в финском Саариселькя.

На этапе Кубка мира в Руке женщины разыграют награды в спринте, гонке на 10 км классическим стилем и преследовании на 10 км свободным стилем. Мужчинам также предстоит спринт, старты на 15 км классическим стилем и гонка преследования на 15 км свободным стилем.-0-