Определены команды-участницы ЧМ-2022 по волейболу в России

21 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Стали известны команды, которые примут участие в мужском чемпионате мира 2022 года по волейболу, сообщает БЕЛТА со ссылкой на информацию пресс-службы Международной федерации волейбола (FIVB).

На турнире выступят 24 команды: Россия (принимающая страна), Польша (действующие чемпионы мира), Иран, Япония, Тунис, Камерун, Италия, Словения, Бразилия, Аргентина, Пуэрто-Рико, Канада (чемпионы и серебряные медалисты континентальных форумов), Франция, США, Сербия, Куба, Нидерланды, Германия, Мексика, Турция, Египет, Катар, Болгария и Китай (в соответствии с позициями в мировом рейтинге).

Чемпионат мира по волейболу пройдет с 26 августа по 11 сентября 2022 года. Соревнования примут Москва, Санкт-Петербург, Калининград, Ярославль, Казань, Уфа, Екатеринбург, Новосибирск, Красноярск и Кемерово. Жеребьевка финальной стадии состязаний состоится 30 сентября.-0-