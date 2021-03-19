Определены пары четвертьфиналистов Лиги чемпионов и Лиги Европы

19 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. В штаб-квартире УЕФА в швейцарском Ньоне состоялась жеребьевка четвертьфиналов футбольной Лиги чемпионов и Лиги Европы, сообщает корреспондент БЕЛТА.

В борьбе за выход в полуфинал главного континентального клубного турнира Старого Света соперником действующего победителя ЛЧ мюнхенской "Баварии" будет французский "Пари Сен-Жермен". Английский "Манчестер Сити" сыграет с немецкой "Боруссией" из Дортмунда. Португальский "Порту" дважды встретится с английским "Челси" из Лондона. Испанский "Реал" из Мадрида будет соперничать с английским "Ливерпулем". Первые четвертьфинальные игры состоятся 6-7 апреля, ответные пройдут 13-14 апреля.

В четвертьфиналах Лиги Европы сыграют:

"Гранада" (Испания) - "Манчестер Юнайтед" (Англия),

"Арсенал" (Лондон, Англия) - "Славия" (Прага, Чехия),

"Аякс" (Амстердам, Нидерланды) - "Рома" (Италия),

"Динамо" (Загреб, Хорватия) - "Вильярреал" (Испания).

Первые матчи состоятся 8 апреля, повторные - 15 апреля.-0-