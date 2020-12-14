Определены составы групп финала молодежного футбольного Евро-2021

14 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. В штаб-квартире УЕФА в швейцарском Ньоне прошла жеребьевка группового этапа финального турнира молодежного (U-21) первенства Европы 2021 года, сообщает корреспондент БЕЛТА.

Бывший соперник белорусской "молодежки" по отборочному турниру сборная Нидерландов попала в группу А, где ее соперниками будут сверстники из Венгрии, Германии и Румынии. Еще один экс-оппонент белорусов команда Португалии сыграет в квартете D вместе с футболистами Англии, Швейцарии и Хорватии. Составы остальных групп: В - Чехия, Испания, Италия, Словения; С - Франция, Дания, Исландия, Россия.

Финальный турнир молодежного Евро-2021 впервые пройдет в два этапа. С 24 по 31 марта состоится групповой раунд - команды квартетов А и С сыграют на футбольных аренах Венгрии, В и D - Словении. Затем с 31 мая по 6 июня будет разыгран плей-офф турнира с участием восьми сильнейших молодежных сборных Старого Света (по две из каждой группы).

Победителем прошлого чемпионата континента, который проходил в 2019 году в Италии, стала молодежная сборная Испании, победившая в решающем поединке команду Германии со счетом 2:1. Больше всего молодежное первенство Европы выигрывали футболисты Италии и Испании, у которых по пять чемпионских титулов.-0-