Определились медалисты чемпионата Беларуси в гонках на байдарках и каноэ на 200, 500 и 1000 м

2 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. В заключительный день чемпионата Беларуси по гребле на байдарках и каноэ определились призеры гонок на 200, 500 и 1000 м, сообщает корреспондент БЕЛТА.

В решающих стартах женских байдарок-двоек на 200 м не было равных Маргарите Махневой и Марине Литвинчук. Их итоговый результат - 38,736 сек. На второй позиции финишировали Вероника Леонюк и Мария Коваленко - 39,566 сек. Бронзовые награды достались Елизавете Вильковой и Владиславе Скригановой - 40.048 сек.

Финал каноэ-четверок на 500 м у мужчин стал бенефисом сборного квартета в составе Евгения Тенгеля, Артема Козыря, Глеба Солодухи и Дениса Махлая - 1 мин. 36,376 сек. Второй позиции в итоговом протоколе добились Денис Потапенко, Виталий Осецкий, Никита Рудевич и Владислав Полешко - 1 мин. 37,468 сек. Третьей пришла к финишу четверка, которую составили Егор Сущик, Станислав Савельев, Максим Петров и Матвей Шалак - 1 мин. 38,421сек.

В решающей гонке байдарок-четверок на 1000 м у мужчин викторию праздновали Олег Юреня, Павел Медведев, Никита Санько и Виталий Белько - 2 мин. 59,131. Вторая позиция у Кирилла Смоляника, Романа Захаренко, Владислава Кравца и Кирилла Блажко - 3 мин. 01, 369 сек. Бронзовые награды выиграли Роман Петрушенко, Станислав Дайнеко, Илья Федоренко и Кирилл Никитин - 3 мин.03,444 сек.

Чемпионат Беларуси по гребле на байдарках и каноэ завершится сегодня заездами на 5000 м. Из-за эпидемиологической обстановки регата проходит без болельщиков на трибунах. Старты в Заславле стали для гребцов репетицией перед Играми в Токио, которые, как планируется, пройдут с 23 июля по 8 августа 2021 года. В олимпийской регате мастеров гребли на байдарках и каноэ будут разыграны 16 комплектов наград.-0-