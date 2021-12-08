Определились медалисты второго дня ЧМ по тяжелой атлетике в Узбекистане

8 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Определились медалисты второго дня чемпионата мира по тяжелой атлетике, который проходит в Ташкенте (Узбекистан), сообщает корреспондент БЕЛТА.
В весовой категории 45 кг среди женщин в двоеборье победу праздновала спортсменка из Таиланда Туния Сукхарен, итоговый результат которой - 172 кг (77 кг рывок + 95 кг толчок). Серебро выиграла колумбийская тяжелоатлетка Мануэла Беррио - 170 кг (75 кг+95 кг). Бронзовую медаль завоевала турчанка Шазие Эрдоган - 169 кг (76 кг +93 кг).
Что касается победительниц в отдельных упражнениях, то тут первенствовали Туния Сукхарен (рывок) и Мануэла Беррио (толчок).
Белорусские тяжелоатлеты, по предварительной информации, заявлены на турнир в четырех весовых категориях: Павел Ходасевич (89 кг), Петр Асаенок (96 кг), Александр Венскель (102 кг) и Эдуард Зезюлин (свыше 109 кг).-0-