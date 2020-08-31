Определились обладатели Кубка Беларуси по пляжному волейболу

31 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Определились обладатели и призеры Кубка Беларуси по пляжному волейболу, который завершился в Гомеле, сообщила корреспонденту БЕЛТА пресс-атташе Белорусской федерации волейбола Елизавета Аникевич.

В стартах участвовали 26 мужских пар. Как и в состязаниях чемпионата Беларуси, викторию праздновали столичные спортсмены Александр Дедков и Павел Петрушко. Серебро на счету гомельского дуэта Артем Масько/Дмитрий Майоренко. Еще одни столичные игроки Илья Абраменко и Андрей Митрофанов выиграли бронзовые медали.

В соревнованиях женщин трофей оспаривали 13 пар. Сильнейшим стал дуэт Виктории Секретовой и Елизаветы Чабай. Серебро у Натальи Остапук и Людмилы Федик. Бронзовые награды на счету сестер Яны и Нины Милевских.

Для лидеров мужского пляжного волейбола Александра Дедкова и Павла Петрушко турнир стал репетицией накануне чемпионата Европы по пляжному волейболу, который 16-20 сентября пройдет в Юрмале (Латвия).-0-