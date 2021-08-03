Новости темы "Олимпиада в Токио"
3 августа, Токио /Корр. БЕЛТА/. Определились обладатели медалей Олимпиады в парусном спорте в классе 49-й, передает корреспондент БЕЛТА.
У мужчин победу праздновали британцы Дилан Флетчер и Стюарт Битхелл. Серебро досталось новозеландцам Питеру Берлингу и Блэру Тьюку. Бронзовые медали на счету немцев Эрика Хайля и Томаса Плесселя.
В женских состязаниях первенствовали бразильянки Мартине Граэль и Кахена Кунце. Также в тройке сильнейших обосновались немки Тина Лунц и Сюзанн Беуке с серебром и представительницы Нидерландов Аннемик Беккеринг и Анне Дютц. На их счету бронзовые медали.-0-