Определились победители ЧЕ по бадминтону в Киеве

2 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Определились обладатели золотых медалей чемпионата Европы по бадминтону, который завершился в Киеве, сообщает корреспондент БЕЛТА.

В одиночном разряде у женщин первенствовала испанская спортсменка Каролина Марин, в финале одолевшая датчанку Лине Кристоферсен - 21:18, 21:18. Отметим, что в стартовом поединке турнира чемпионка Европы победила белоруску Анастасию Чернявскую - 21:2, 21:11.

В споре женских дуэтов не было равных болгарским спортсменкам Габриэлле и Стефани Стоевым, в решающем поединке сломивших сопротивление англичанок Хлои Бирч и Лорен Смит - 21:14, 21:19.

Что касается выступлений белорусских женских пар, то Анастасия Чернявская и Алеся Зайцева завершили турнирную борьбу после поражения от датчанок Александры Бойе и Метте Поульсен - 10:21, 6:21. Кроме того, Юлия Бицукова/Марьяна Вербицкая признали превосходство швейцарских бадминтонисток Алины Мюллер и Дженджиры Стадельманн - 13:21, 17:21.

В миксте первенствовали россияне Алина Давлетова и Родион Алимов, обыгравшие в решающем противоборстве англичан Лорен Смит и Маркуса Эллиса - 11:21, 21:16, 21:15.

Сразу в двух видах программы финалы сыграны не были. В турнире мужских одиночек первенствовал датчанин Андерс Антонсен. Финальный поединок против еще одного скандинава Виктора Аксельсона не состоялся после того, как его проба на коронавирус дала положительный результат.

Также не увидели зрители решающего поединка в стартах мужских дуэтов. Тут из-за положительного теста на COVID-19 у немцев Марка Ламсфусса и Марвина Зайделя победу присудили их соперникам по финалу Владимиру Иванову и Ивану Созонову из России. -0-