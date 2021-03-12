Определились призеры финального тура проекта "300 талантов для Королевы" в многоборье

12 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Определились призеры финального тура проекта "300 талантов для Королевы" в заключительном личном виде программы - многоборье у мальчиков и девочек, сообщает корреспондент БЕЛТА.

В соревнованиях младшей возрастной группы первенствовал вилейчанин Матвей Алешко из команды Минской области - 131 очко. На один пункт меньше удалось набрать Богдану Карпенко из Гомельской области. Третье место также у спортсмена из Гомельской области Ильи Татарникова - 129 очков.

В состязаниях средней возрастной группы (3-й класс) победу праздновал Егор Юрченко из Гродненской области - 130 пунктов. Второе место у спортсмена из дружины Гомельской области Арсея Быкова - 126 очков. Третья позиция в итоговом протоколе за Дмитрием Ковальчуком из Гродненской области - 121 балл.

Среди четвероклассников все три места на пьедестале остались за спортсменами из Гомельской области: Иваном Медведевым - 153 очка, Станиславом Петровым - 142 и Даниилом Криштопиком - 141.

Во время соревнований

В стартах девочек-второклассниц наибольшую подготовку продемонстрировали Анастасия Савко (Гродненская область) - 138 очков, Ксения Макаревич (Гомельская область) - 126 очков и Вероника Баевич (Гомельская область) - 124 очка.

В споре за награды в средней возрастной группы не было равных Алисе Нигматулиной (Гомельская область) - 132 очка. Второе место у Мелании Тетерюковой (Гродненская область) - 129 баллов. Третья позиция у еще одной спортсменки из Гомельской области Валерии Семиход - 126 очков.

В состязаниях среди девочек четвертых классов тройку лучших составили Ксения Побудей (Гродненская область) - 142 очка, Арина Быкова (Гомельская область) - 133 балла и Валерия Еремина (Гродненская область) - 132 пункта.

Проект "300 талантов для Королевы" инициирован Белорусской федерацией легкой атлетики совместно с Министерством образования и Министерством спорта и туризма, а также Республиканским центром физического воспитания и спорта учащихся и студентов. Организаторы ставят перед собой задачу отбора и привлечения наиболее талантливых и способных к занятиям легкой атлетикой детей и подростков. Проект реализуется с 2015 года. -0-

Фото Рамиля Насибулина