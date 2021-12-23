Определились призеры Республиканского турнира сильнейших по фехтованию на саблях в "Стайках"

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23 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Определились призеры Республиканского турнира сильнейших по фехтованию на саблях, который завершился в РЦОП "Стайки", сообщает корреспондент БЕЛТА.
В соревнованиях мужчин первенствовал спортсмен из Минской области Максим Пинчук. Серебро завоевал Антон Давыденко из Могилевской области. Бронзовые медали выиграли минчанин Степан Коваль и Артем Новиков из Могилевской области.
В турнире женщин золото состязаний завоевала Анна Иванищенко из Брестской области. Серебро выиграла спортсменка из столицы Екатерина Рогачевская. Бронзу разделили Екатерина Каралкина из Минска и Владислава Сидельникова из Могилевской области.-0-