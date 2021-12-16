16 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Определились призеры рождественского турнира по боулингу по программе Special Olympics, прошедшего в партнерстве с Президентским спортивным клубом в столичном ТРЦ "Титан", сообщает корреспондент БЕЛТА.

В состязаниях участвовали восемь команд подростков от 14 лет из школ-интернатов и домов-интернатов для лиц с особенностями психофизического развития. По итогам соревнований среди дружин первого дивизиона первенствовала команда из Ганцевичей - 330 очков. Далее расположились коллективы из Улуковья - 328 очков, Орши - 251, Бреста - 243. В сумме юные спортсмены набрали 1152 пункта.

Во втором дивизионе выиграли представители Руденска - 323 очка. Второе место у команды Журавичей - 319. Замкнули тройку сильнейших спортсмены Весново - 307. Четвертое место заняла команда Червеня - 271. Всего на счету дружин 1220 пунктов.

Призеры соревнований получили медали и грамоты. Организаторы также вручили памятные подарки всем участникам турнира.

Президентский спортивный клуб и Белорусский комитет "Спешиал Олимпикс" подписали меморандум о сотрудничестве 20 октября 2021 года. "Спешиал Олимпикс" проводит широкомасштабную работу по социальной реабилитации лиц с особенностями интеллекта через занятия спортом. Ежегодно объединение организует региональные и республиканские соревнования по футболу, баскетболу, настольному теннису, плаванию, легкой атлетике и другим специальным олимпийским видам спорта. Есть спортивные тренировки и отборочные соревнования для подготовки сборной Беларуси к европейским и международным специальным Олимпийским играм. Президентский спортивный клуб выступает в поддержку специального олимпийского движения, которое вносит неоценимый вклад в адаптацию людей с нарушениями интеллектуального развития и в построение инклюзивного мира.-0-

Фото Андрея Покумейко