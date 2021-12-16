Рождественский турнир по боулингу по программе Special Olympics стартовал в Минске

16 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Рождественский турнир по боулингу по программе Special Olympics проходит в столичном ТРЦ "Титан", сообщает корреспондент БЕЛТА.

За победу спорят восемь дружин из школ-интернатов и домов-интернатов для лиц с особенностями психофизического развития, разделенные на два дивизиона. Команды подростков от 14 лет впервые пробуют свои силы в популярной спортивной игре, а посему внимательно слушали инструктаж главного судьи соревнований и следили за мастер-классом от Белорусской федерации боулинга. Затем настало время демонстрировать свое мастерство.

Подростки с удовольствием играли, общаясь друг с другом и другими посетителями ТРЦ. Важно не столько то, кто победил, а то, что игра дарит радость, помогает ребятам быть частью социума.

Исполнительный директор ОО "Белорусский комитет "Спешиал Олимпикс" Лариса Таболина рассказала журналистам: "Все наши мероприятия направлены на социальную адаптацию и интеграцию детей в общество. Важно, чтобы они общались, получали возможность показать, что они могут достичь результатов в спорте. Сегодня тут много людей, которые просто пришли поиграть, и дети могут наравне со всеми показать, что у них получается. Первый раз мы провели состязания по боулингу по программе Special Olympics несколько месяцев назад. Тогда присутствовали только три команды. Сейчас благодаря тому, что мы подписали меморандум и сотрудничаем с Президентским спортивным клубом, у нас появилась возможность провести по-настоящему большой турнир. И пусть из-за эпидситуации приехали восемь команд, а не 10, как было задумано".

Президентский спортивный клуб и Белорусский комитет "Спешиал Олимпикс" подписали меморандум о сотрудничестве 20 октября 2020 года. "Спешиал Олимпикс" проводит широкомасштабную работу по социальной реабилитации лиц с особенностями интеллекта через занятия спортом. Ежегодно объединение организует региональные и республиканские соревнования по футболу, баскетболу, настольному теннису, плаванию, легкой атлетике и другим специальным олимпийским видам спорта. Есть спортивные тренировки и отборочные соревнования для подготовки сборной Беларуси к европейским и международным специальным Олимпийским играм. Президентский спортивный клуб выступает в поддержку специального олимпийского движения, которое вносит неоценимый вклад в адаптацию людей с нарушениями интеллектуального развития и в построение инклюзивного мира.-0-

Фото Андрея Покумейко