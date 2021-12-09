Определились призеры третьего дня ЧМ по тяжелой атлетике в Узбекистане

9 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Определились призеры третьего дня чемпионата мира по тяжелой атлетике в Ташкенте (Узбекистан), сообщает корреспондент БЕЛТА.

В весовой категории до 61 кг золото в двоеборье выиграл Рок Шин из Республики Корея с результатом 288 кг (рывок 132 кг+ толчок 156 кг). Он же оставил за собой "малые" награды высшей пробы в управлениях "рывок и толчок".

Серебряная награда в двоеборье досталась грузину Шоте Мишвелидзе - 286 кг (131 кг+155 кг). Бронза - у спортсмена из Саудовской Аравии Серая Альсалима - 282 кг (127 кг+155 кг).

У женщин в весе 55 кг первенствовала спортсменка из Туниса Гофране Белкхир - 203 кг (92 кг+111 кг). Второе место заняла Адиджат Олариное из Нигерии - 203 кг (90 кг+113 кг). Украинка Светлана Самуляк стала бронзовым призером - 201 кг (91 кг+110 кг).

Обладательницами "малых" золотых медалей стали Гофране Белкхир (рывок) и представительница Республики Корея Юн Чжи Хам (толчок).-0-