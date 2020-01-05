Определились соперницы белорусских теннисисток на турнире в Шэньчжэне

5 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. После завершения квалификационных поединков на турнире в китайском Шэньчжэне стали известны первые соперницы белорусок, сообщает корреспондент БЕЛТА.

Действующая победительница этого турнира Арина Соболенко (11-й номер мирового рейтинга) в первом раунде сыграет с россиянкой Маргаритой Гаспарян (104). Оппоненткой Александры Саснович (62) будет представительница Германии Анна-Лена Фридзам (145).

На старте соревнований парного разряда белорусско-бельгийский тандем Арина Соболенко / Элизе Мертенс встретится с белорусско-украинским дуэтом Лидия Морозова / Катерина Бондаренко.

Состязания в Шэньчжэне, призовой фонд которых составляет $650 тыс., завершатся 11 января.-0-