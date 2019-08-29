Определились составы групп футбольной Лиги чемпионов

29 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Монако прошла жеребьевка группового этапа футбольной Лиги чемпионов, сообщает корреспондент БЕЛТА.
Действующий победитель ЛЧ английский "Ливерпуль" выступит в квартете Е вместе с итальянским "Наполи", австрийским "Зальцбургом" и бельгийским "Генком".
Самый титулованный клуб Старого Света мадридский "Реал", который 13 раз выигрывал главный клубный трофей, сыграет в группе А, где его оппонентами будут французский "Пари Сен-Жермен", бельгийский "Брюгге" и турецкий "Галатасарай".
Чемпион России "Зенит" попал в группу G вместе с португальской "Бенфикой", французским "Лионом" и немецким "Лейпцигом".
Еще один российский представитель "Локомотив", в квартете D будет соперничать с итальянским "Ювентусом", испанским "Атлетико" и немецким "Байером".
Донецкий "Шахтер" сыграет в группе С, где в борьбе за выход в плей-офф встретится с английским "Манчестер Сити", загребским "Динамо" и итальянской "Аталантой" .
Составы остальных групп:
В - "Бавария" (Мюнхен, Германия), "Тоттенхэм" (Лондон, Англия), "Олимпиакос" (Пирей, Греция), "Црвена Звезда" (Белград, Сербия).
F - "Барселона" (Испания), "Боруссия" (Дортмунд, Германия), "Интер" (Милан, Италия), "Славия" (Прага, Чехия).
H - "Челси" (Лондон, Англия), "Аякс" (Амстердам, Нидерланды), "Валенсия" (Испания), "Лилль" (Франция).
Первые матчи группового этапа нового сезона Лиги чемпионов состоятся 17 сентября, заключительные игры пройдут 11 декабря. Стадия плей-офф стартует 18 февраля 2020 года, решающий поединок 65-го по счету главного клубного турнира Европы состоится 30 мая на Олимпийском стадионе в Стамбуле.-0-