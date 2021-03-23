Определились участники решающих игр Кубка Беларуси по гандболу

23 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Минске прошла жеребьевка решающих этапов розыгрыша Кубка Беларуси по гандболу, сообщает корреспондент БЕЛТА.

Первыми трофей разыграют женские команды, которые встретятся в Бресте. В первом полуфинале 21 мая действующие чемпионки страны гандболистки "Гомеля" будут соперничать с гродненской "Городничанкой". Во втором полуфинальном матче вице-чемпион "БНТУ-БелАЗ" сыграет с брестским клубом "Виктория-Берестье". Победители полуфинальных баталий 22 мая сыграют в решающем кубковом поединке, а неудачники поспорят за 3-е место.

В первом полуфинальном матче мужского турнира 29 мая чемпион Беларуси "Мешков Брест" будет соперничать с "Гомелем", затем минский СКА встретится с могилевским клубом "Машека". На следующий день, 30 мая, победители полуфиналов разыграют Кубок, а проигравшие определят обладатели бронзы. Место проведения мужского "Финала четырех" определится позже.-0-