Определились все четвертьфиналисты футбольной Лиге Европы

7 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. В розыгрыше футбольной Лиги Европы определились все участники четвертьфинальной стадии, сообщает корреспондент БЕЛТА.
Швейцарский "Базель" после гостевой виктории над немецким "Айнтрахтом" (3:0) в ответном матче 1/8 финала выиграл со счетом 1:0. В 1/4 финала швейцарцы сыграют с чемпионом Украины донецким "Шахтером", который дважды переиграл немецкий "Вольфсбург" - 2:1 (в гостях) и 3:0 (дома).
Составы остальных четвертьфинальных пар: "Копенгаген" (Дания) - "Манчестер Юнайтед" (Англия), "Интер" (Милан, Италия) - "Байер" (Леверкузен, Германия), "Севилья" (Испания) - "Вулверхэмптон" (Англия).
Начиная с четвертьфинальной стадии все матчи Лиги Европы пройдут на аренах Германии.
Четвертьфинальные встречи состоятся 10 и 11 августа, полуфиналы - 16 и 17 августа. Решающий поединок будет сыгран 21 августа в Кельне.
Все встречи будут проходить без зрителей до дальнейшего уведомления УЕФА.-0-