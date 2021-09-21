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21 сентября 2021, 09:16

Определились все участники 1/8 финала чемпионата мира по мини-футболу

Фото из архива
Фото из архива

21 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. После завершения группового этапа чемпионата мира по мини-футболу в Литве стали известны все участники плей-офф, сообщает корреспондент БЕЛТА.

Завтра в первом поединке 1/8 финала вице-чемпионы планеты россияне встретятся с командой Вьетнама. Также 22 сентября сыграют сборные Венесуэлы и Марокко. Чемпионы мира аргентинцы 23 сентября будут соперничать с парагвайцами, бразильцы встретятся с японцами, а казахстанская сборная сыграет с командой Таиланда. Обладатели бронзовых наград прошлого мирового первенства иранцы 24 сентября встретятся с узбеками, испанцы сыграют с чехами, а португальцы с сербами.

Четвертьфиналы пройдут 26-27 сентября, полуфиналы намечены на 29-30 сентября, а решающий поединок за чемпионский титул и матч за бронзовые награды состоятся 3 октября. Игры мирового первенства принимают арены Вильнюса, Клайпеды и Каунаса.

В финальном матче прошлого планетарного форума, проходившего в 2016 году в Колумбии, сборная Аргентины переиграла россиян со счетом 5:4, в поединке за бронзу иранцы одолели португальцев в серии послематчевых пенальти. Сборная Бразилии 5 раз становилась чемпионом мира, два титула у испанцев, один - у аргентинцев.-0-

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