Определились все участники второго этапа чемпионата мира по гандболу

20 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. После заключительных матчей предварительной стадии определились все участники второго группового этапа гандбольного чемпионата мира в Египте, сообщает корреспондент БЕЛТА.

Сборная Беларуси, у которой сейчас лишь один зачетный балл, в первом поединке 4-й группы встретится сегодня с командой Швеции, имеющей 4 очка. Эта игра начнется в 22.30 и будет показана в прямом эфире телеканала "Беларусь 5". Также сегодня в этой группе россияне (3 очка) встретятся с египтянами (2), а словенцы (2) будут соперничать с северомакедонцами (0).

Составы остальных групп второго этапа:

1. Венгрия - 4 очка, Испания - 3, Германия - 2, Польша - 2, Бразилия - 1, Уругвай - 0.

2. Дания - 4, Хорватия - 3, Катар - 2, Аргентина - 2, Япония - 1, Бахрейн - 0.

3. Франция - 4, Португалия - 4, Исландия - 2, Норвегия - 2, Швейцария - 0, Алжир - 0.

После завершения матчей второго раунда в четвертьфинал выйдут по две лучшие команды из четырех групп. Четвертьфинальные встречи пройдут 27 января, полуфиналы - 29 января, финальный поединок за чемпионский титул и матч за бронзу состоятся 31 января. В связи с пандемией COVID-19 встречи мирового первенства проходят без зрителей.-0-