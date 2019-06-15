Опубликован календарь матчей Кубка Салея 2019

15 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Федерации хоккея Беларуси опубликовала расписание матчей группового этапа Кубка Руслана Салея 2019, сообщили БЕЛТА в пресс-службе ФХБ.

На предварительной стадии 16 команд разделятся на две группы по 8 в каждой. С 1 по 14 августа участники сыграют между собой по одному матчу в один круг. Победители групп получат путевки в "финал четырех" турнира, где к ним добавятся минское "Динамо" и "Юность".

В группе А будут выступать "Неман", "Гомель", молодежная (U20) сборная Беларуси, "Локомотив", "Могилев", "Пинские ястребы", "Барановичи", "Бобруйск". Группу Б составили "Шахтер", "Динамо-Молодечно", "Металлург", "Лида", "Брест", "Химик", "Витебск", юниорская (U18) сборная Беларуси.

Откроется первая стадия турнира 1 августа матчами "Локомотив" - "Бобруйск", "Могилев" - "U20", "Пинские ястребы" - "Гомель", "Барановичи" - "Неман", "Лида" - Витебск", "Металлург" - "U18", "Брест" - "Шахтер", "Химик" - "Динамо-Молодечно". Следующие встречи состоятся 3, 5, 7, 10, 12 и 14 августа. Матчи финального раунда пройдут 17 и 18 августа в Орше.-0-