Организаторы Игр в Токио представили правила проведения состязаний

3 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Международные олимпийский и паралимпийский комитеты, оргкомитет "Токио-2020" представили первую версию правил проведения Олимпийских и Паралимпийских игр в Японии. Такая информация содержится на официальном сайте МОК, сообщает БЕЛТА.

Спортсмены будут обязаны в особом приложении отчитываться о своем самочувствии, максимально избегать физического контакта с окружающими, включая рукопожатия, соблюдать дистанцию в 2 м между собой, вести план своих действий. Кроме того, спортсменам будет запрещено посещать соревнования в качестве зрителей, а за 14 дней до поездки в Токио все атлеты должны будут предоставить отрицательный результат теста на коронавирус.-0-