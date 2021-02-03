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Спорт
03 февраля 2021, 13:13

Организаторы Игр в Токио представили правила проведения состязаний

Фото Agence France-Presse
Фото Agence France-Presse
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МОК ожидает, что в церемонии открытия Олимпиады в Токио примут участие 6 тыс. атлетов
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3 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Международные олимпийский и паралимпийский комитеты, оргкомитет "Токио-2020" представили первую версию правил проведения Олимпийских и Паралимпийских игр в Японии. Такая информация содержится на официальном сайте МОК, сообщает БЕЛТА.

Спортсмены будут обязаны в особом приложении отчитываться о своем самочувствии, максимально избегать физического контакта с окружающими, включая рукопожатия, соблюдать дистанцию в 2 м между собой, вести план своих действий. Кроме того, спортсменам будет запрещено посещать соревнования в качестве зрителей, а за 14 дней до поездки в Токио все атлеты должны будут предоставить отрицательный результат теста на коронавирус.-0-

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