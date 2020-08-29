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29 августа 2020, 10:57

Оршанский "Витэн" и гомельский БЧ разыграют Суперкубок Беларуси по мини-футболу

Фото Белорусской ассоциации мини-футбола
Фото Белорусской ассоциации мини-футбола

29 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Сегодня матчем за Суперкубок в Могилеве откроется очередной сезон в белорусском мини-футболе, сообщает корреспондент БЕЛТА.

За первый трофей нового сезона на паркете могилевского спорткомплекса "Олимпиец" поспорят действующий чемпион Беларуси оршанский "Витэн" и обладатель Кубка страны гомельский клуб БЧ. Встреча начнется в 19.45 и будет показана в прямом эфире телеканала "Беларусь 5".

В прошлом сезоне Суперкубок во второй раз выиграл "Витэн", разгромив минскую "Столицу" со счетом 5:1. Также два раза этот приз выигрывал "Лидсельмаш", по разу его обладателями становились минские "Дорожник", "Столица" и МАПИД.

Очередной, 32-й по счету, чемпионат Беларуси по мини-футболу стартует на следующей неделе.

В первом туре встречаются:

5 сентября

"Динамо-БНТУ" (Минск) - "Борисов-900", БЧ (Гомель) - "УВД-Динамо" (Гродно), "Охрана-Динамо" (Минск) - "Витэн" (Орша);

6 сентября

"Столица" (Минск) - "Дорожник" (Минск), "Лида" - ВРЗ (Гомель), "Минск" - ЦКК (Светлогорск).

На первом этапе 12 команд проведут классический двухкруговой турнир с матчами дома и в гостях. Затем первая четверка получит прямые путевки в четвертьфинальную стадию, а остальные клубы проведут серии плей-офф за четыре оставшиеся путевки в 1/4 финала. Розыгрыш Кубка Беларуси планируется провести в ноябре-декабре.-0-

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