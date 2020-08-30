Оршанский "Витэн" в третий раз выиграл Суперкубок Беларуси по мини-футболу

30 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Оршанский "Витэн" стал обладателем Суперкубка Беларуси по мини-футболу, сообщает корреспондент БЕЛТА.

В поединке за первый трофей нового сезона действующие чемпионы Беларуси на паркете могилевского спорткомплекса "Олимпиец" победили обладателя Кубка страны гомельский клуб БЧ со счетом 4:2.

Это третий такой трофей оршанцев. В прошлом сезоне они во второй раз завоевали Суперкубок, разгромив минскую "Столицу" со счетом 5:1. Два раза этот приз выигрывал "Лидсельмаш", по разу его обладателями становились минские "Дорожник", "Столица" и МАПИД.

Очередной 32-й чемпионат Беларуси по мини-футболу стартует на следующей неделе.

В первом туре встречаются:

5 сентября

"Динамо-БНТУ" (Минск) - "Борисов-900", БЧ (Гомель) - "УВД-Динамо" (Гродно), "Охрана-Динамо" (Минск) - "Витэн" (Орша);

6 сентября

"Столица" (Минск) - "Дорожник" (Минск), "Лида" - ВРЗ (Гомель), "Минск" - ЦКК (Светлогорск).

На первом этапе 12 команд проведут классический двухкруговой турнир с матчами дома и в гостях. Затем первая четверка получит прямые путевки в четвертьфинальную стадию, а остальные клубы проведут серии плей-офф за четыре оставшиеся путевки в 1/4 финала. Розыгрыш Кубка Беларуси планируется провести в ноябре - декабре.-0-