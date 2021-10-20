Отборочные матчи чемпионата Европы УЕФА пройдут в Могилеве и Шклове 20-26 октября

20 октября, Могилев /Корр. БЕЛТА/. Отборочные туры чемпионата Европы УЕФА пройдут в Могилеве и Шклове с 20 по 26 октября. Об этом БЕЛТА сообщили в отделе спорта и туризма Могилевского горисполкома.

Сборная Беларуси среди девушек не старше 19 лет (2003-2004 годов рождения) стартует в лиге B квалификации чемпионата Европы УЕФА 2021/2022. Команда Владимира Шиндикова поборется со сверстницами из Кипра, Северной Македонии и Фарерских островов. Для выхода в лигу А белорусским девушкам нужно занять первое место в квартете. Матчи пройдут в Могилеве на стадионе "Спартак", а также в Шклове.

Согласно расписанию игр сборная Беларуси 20 октября в 13.00 встретится с представительницами Кипра, а в 19.00 команда Северной Македонии сыграет с Фарерскими островами. В субботу 23 октября в 13.00 состоится игра команды Фарерских островов и Кипра, а в 19.00 - Беларуси и Северной Македонии. В последний день соревнований, 26 октября, в 14.00 параллельно будут идти две игры: сборные Фарерских островов и Беларуси встретятся на футбольном поле в Могилеве, а игроки Кипра и Северной Македонии поспорят за победу на стадионе "Спартак" в Шклове.

Вход на все матчи свободный. Прямые трансляции игр будут доступны на официальном YouTube-канале АБФФ.-0-